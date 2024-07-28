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بدء مراسم تنصيب بزشكيان رئيسا جديدا لإيران

رئيس ايران الجديد مسعود بزشكيان
رئيس ايران الجديد مسعود بزشكيان
الأحد، 28-07-2024 09:49 ص

 

الوكيل الإخباري-  انطلقت في طهران اليوم الأحد مراسم تنصيب مسعود بزشكيان رئيساً لإيران من قبل المرشد الأعلى علي خامنئي.


ويشارك كبار المسؤولين في المراسم التي تقام في طهران، ويتم التصديق على مرسوم انتخاب الشعب لتولي رئاسة الجمهورية تأسيساً على البند 9 من المادة 110 من الدستور على يد الولي الفقيه.


ويشارك في المراسم أكثر من 2500 من المسؤولين المدنيين والعسكريين، ورؤساء وأساتذة الحوزات العلمية والجامعات، وممثلي المهن المختلفة، وأسر الشهداء، وسفراء البلدان الأجنبية المعتمدين لدى طهران.


وستُبث المراسم على الهواء عبر موقع KHAMENEI.IR والمحطات الإذاعية والقنوات التلفزيونية لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية وقنواتها الدولية.

ارنا 

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