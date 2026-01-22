بدء مراسم توقيع ميثاق مجلس السلام في دافوس

الوكيل الإخباري- بدأت مراسم توقيع ميثاق مجلس السلام في مراسم رسمية على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس السويسرية، برئاسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.



ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن أعضاء وأدوار المجلس خلال مراسم التوقيع.

اضافة اعلان