الخميس 2026-01-22 02:04 م

بدء مراسم توقيع ميثاق مجلس السلام في دافوس

قاعة مخصصة للإعلان عن ميثاق "مجلس السلام
قاعة مخصصة للإعلان عن ميثاق "مجلس السلام
 
الخميس، 22-01-2026 01:27 م

الوكيل الإخباري-   بدأت مراسم توقيع ميثاق مجلس السلام في مراسم رسمية على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس السويسرية، برئاسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن أعضاء وأدوار المجلس خلال مراسم التوقيع.

اضافة اعلان

 

 وبحسب مسوّدة ميثاق مجلس السلام، فإن الرئيس ترامب سيتولى رئاسة المجلس بصفته أول رئيس له، وسيقرر بنفسه من تتم دعوتهم لعضوية المجلس، وستُتخذ القرارات بأغلبية الأصوات، بحيث يكون لكل دولة عضو حاضر صوت واحد، على أن تخضع جميع القرارات لموافقة الرئيس.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الى الأردنيين.. تعرفوا على مواقع كاميرات ضبط القاء النفايات الجديد

أخبار محلية الى الأردنيين.. تعرفوا على مواقع كاميرات ضبط القاء النفايات الجديد

توقيع ميثاق مجلس السلام

عربي ودولي بمشاركة الأردن .. دافوس تشهد توقيع ميثاق مجلس السلام رسمياً

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب: أوقفنا 8 حروب وسنوقف حربا إضافية هي من الأصعب

ب

طب وصحة مكمل غذائي شائع يقلل من فعالية علاج السرطان

ب

طب وصحة أنشطة منزلية في أوقات الفراغ تعزز صحة الدماغ

45 محاميا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل

أخبار محلية 45 محاميا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل

ت

طب وصحة اكتشاف علمي ينفي الاعتقاد بعدم قدرة القلب على الشفاء بعد النوبات

ا

منوعات سريلانكا تكشف عن أكبر ياقوتة في العالم



 






الأكثر مشاهدة