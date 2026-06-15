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بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية.. جهود إماراتية ومساندة مصرية تؤمن المياه العذبة وتدعم صمود أهالي غزة

بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية.. جهود إماراتية ومساندة مصرية تؤمن المياه العذبة وتدعم صمود أهالي غزة
بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية.. جهود إماراتية ومساندة مصرية تؤمن المياه العذبة وتدعم صمود أهالي غزة
 
الإثنين، 15-06-2026 01:13 م
الوكيل الإخباري - في عمق الأزمة الإنسانية التي يعيشها قطاع غزة، تقف محطات التحلية الإماراتية في رفح المصرية كشريان نابض      بالحياة؛ إذ تستمر ضمن عملية "الفارس الشهم 3"، في ضخ المياه العذبة ونقلها ممتدةً إلى مدينة خان يونس. هذا     المشروع الاستراتيجي لا يوفر مجرد مياه محلاة، بل يمثل طوق نجاة يعزز صمود الأشقاء الفلسطينيين ويؤمن أبسط حقوقهم الأساسية في ظل أشد الظروف قسوة.اضافة اعلان


وتضم المحطات الإماراتية 6 محطات تحلية بقدرة إنتاجية تصل إلى مليوني جالون من المياه يومياً، حيث تعمل على معالجة وتحلية المياه وضخها عبر الخط الإماراتي المخصص لنقل المياه إلى داخل قطاع غزة، ليستفيد منها الأشقاء  الفلسطينيون في المناطق المستهدفة، وفي مقدمتها مدينة خان يونس.

بإشراف ميداني من فريق هندسي إماراتي ومعاونة من كفاءات مصرية، تواصل الفرق المختصة متابعة أعمال التشغيل والإنتاج والضخ على مدار الساعة؛ لضمان استمرارية تدفق المياه المخصصة لقطاع غزة وإيصالها للمستفيدين بأعلى درجات الكفاءة التشغيلية.

وتأتي هذه المحطات ضمن المشاريع الإنسانية الحيوية التي تنفذها دولة الإمارات لدعم قطاع المياه في غزة، في ظل ما يشهده القطاع من تحديات كبيرة في البنية التحتية والخدمات الأساسية، إذ تمثل المياه المحلاة أحد أهم أوجه الدعم المباشر الذي يلامس احتياجات السكان اليومية.

تُوجت محطات التحلية في رفح المصرية كنموذج حي للتعاون الاستراتيجي والتنسيق الرفيع بين الأجهزة المصرية المختلفة وعملية "الفارس الشهم 3"؛ إذ تواصل الجهات الرسمية في مصر تقديم التسهيلات والدعم اللامحدود لضمان ديمومة هذا الجهد الإنساني. هذا التلاحم الميداني لا يعكس مجرد تنسيق مشترك، بل يجسد العمق التاريخي والروابط الأخوية الراسخة التي تجمع بين الإمارات ومصر.

وتواصل عملية “الفارس الشهم 3”، التي أطلقتها الإمارات لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، تنفيذ مشاريعها الإنسانية والإغاثية والطبية المتنوعة، من خلال القوافل البرية والمساعدات الجوية والبحرية، إلى جانب  المستشفى الإماراتي العائم في العريش، والمستشفى الميداني داخل غزة، ومشاريع المياه والإغاثة، بما يعكس التزام الإمارات الثابت بنهجها الإنساني في الوقوف إلى جانب الشعوب الشقيقة وقت الأزمات.


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