بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية .. عملية " الفارس الشهم 3" ترسل شحنة طبية لغزة بتكلفة تجاوزت 2 مليون درهم

الوكيل الإخباري- أرسلت دولة الإمارات شحنة عاجلة من الأدوية والمستلزمات الطبية إلى قطاع غزة، في إطار جهودها الإنسانية والإغاثية المتواصلة ضمن عملية "الفارس الشهم 3"، حيث جاءت هذه المبادرة بتوجيهات من الشيخة موزة بنت سهيل الخييلي، وبقيمة تتجاوز 2.7 مليون درهم إماراتي، استجابةً للاحتياجات الطارئة ودعماً للأشقاء الفلسطينيين في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها القطاع.

وتشمل الشحنة مجموعة من الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية، التي جرى تجهيزها بشكل عاجل لتلبية الاحتياجات الصحية العاجلة، بما يعزز قدرة القطاع الصحي على تقديم الرعاية الطبية الضرورية للمرضى والمصابين.