بدون مشتبهين حتى الآن .. لغز إطلاق النار في ساوث كارولينا يتواصل

ولم تكشف شرطة مقاطعة "هوري" عن حالات أي من المصابين في إطلاق النار، الذي جرى في بلدة "ليتل ريفر" الساحلية.
وبحسب صحيفة واشنطن بوست، قالت شرطة المقاطعة إن المحققين كانوا يتلقون بلاغات عن وصول المزيد من الأشخاص إلى المستشفى في سيارات خاصة، بينما لم تصدر السلطات أي معلومات عن المشتبه بهم المحتملين، أو ما أدى إلى إطلاق النار.
ورجّحت السلطات أن يكون هناك المزيد من الضحايا.
ووقع إطلاق النار في شارع سكني يضم عددًا قليلاً من شركات القوارب بالقرب من الممر المائي الداخلي الساحلي، حيث أظهرت مقاطع فيديو من الموقع عشرات سيارات الشرطة وسيارات الإسعاف تهرع إلى المنطقة وتخرج منها.
بترا
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