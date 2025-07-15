براك: الاشتباكات الأخيرة في جنوب سوريا "مقلقة"

09:48 م

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الوكيل الإخباري- اعتبر المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توماس براك، الثلاثاء، أن الاشتباكات الأخيرة في جنوب سوريا "مقلقة"، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن العمل جارٍ من أجل "التهدئة". اضافة اعلان





وقال براك في منشور على منصة "إكس": "نحن منخرطون بشكل فعّال مع جميع المكوّنات في سوريا بهدف التوجّه نحو التهدئة"، مضيفًا: "الاشتباكات الأخيرة في السويداء مقلقة لجميع الأطراف، ونحن نحاول الوصول إلى نتيجة سلمية وشاملة للدروز، والقبائل البدوية، والحكومة السورية، والقوات الإسرائيلية".



