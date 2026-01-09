براك: نرحب بالهدنة المؤقتة في سوريا ونعمل على تمديدها

الوكيل الإخباري - حثّ المبعوث الأميركي إلى سوريا، توم براك، جميع الأطراف على الالتزام بوقف إطلاق النار المؤقت الذي جرى التوصل إليه في حيّي الأشرفية والشيخ مقصود بمدينة حلب.

وأشاد براك في منشور عبر (إكس) بضبط النفس وحسن النية التي أبدتها الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) والسلطات المحلية وقادة المجتمع، معربًا عن أمله في أن تشكّل هذه الهدنة خطوة نحو تهدئة أكثر دوامًا وحوار أعمق.