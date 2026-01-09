براك: نرحب بالهدنة المؤقتة في سوريا ونعمل على تمديدها

وأشاد براك في منشور عبر (إكس) بضبط النفس وحسن النية التي أبدتها الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) والسلطات المحلية وقادة المجتمع، معربًا عن أمله في أن تشكّل هذه الهدنة خطوة نحو تهدئة أكثر دوامًا وحوار أعمق.
وأكد المبعوث الأميركي أن الجهود متواصلة لتمديد وقف إطلاق النار.
