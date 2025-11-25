برقية من ترامب إلى عون .. ماذا جاء فيها ؟

الأربعاء 2025-11-26 01:35 ص
 

الثلاثاء، 25-11-2025 08:48 م
الوكيل الإخباري-  أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب في برقية تهنئة وجهها إلى الرئيس اللبناني جوزيف عون، لمناسبة ذكرى الاستقلال، "تطلعه إلى تعميق الشراكة بين الولايات المتحدة ولبنان".اضافة اعلان


وجاء في برقية الرئيس ترامب إلى الرئيس عون: "عزيزي السيد الرئيس، بالنيابة عن شعب الولايات المتحدة، أتقدم بأصدق التهاني لكم ولشعب لبنان بمناسبة الذكرى الثانية والثمانين لاستقلال بلدكم".

وتابع: "يجسد هذا اليوم احتفاء بالتاريخ الغني للبنان، وثقافته النابضة، وروح شعبه المتأصلة. إن لبنان موجود على مفترق طرق تاريخي، مع فرصة لرسم مسار نحو مزيد من الاستقرار والازدهار الاقتصادي للبنان وشعبه".

وأكمل: "أشيد بالقرارات الشجاعة التي اتخذتها هذه الحكومة، وأتطلع إلى تعميق الشراكة بين بلدينا بينما نسعى معاً لبناء مستقبل أكثر إشراقاً للأجيال القادمة".

ويحاول الرئيس اللبناني جوزيف عون دائماً تسليط الضوء على مساعي الجيش لحصر السلاح في يد الدولة لتجنيب بلاده مسار الحرب، وقال مؤخراً: "لا شيء يمنعنا من التوصل إلى نتيجة الحد من أسلحة حزب الله واتخاذ القرارات. ففي النهاية هذه هي أساسيات بناء الدولة".

وموقف عون ليس جديداً، فقد عبّر عنه أيضاً في خطابات سابقة، وتحت ضغط شديد من المبعوث الأميركي توم براك أجبر حكومته على اعتماد قرار يدعو إلى نزع سلاح حزب الله، ويأمر الجيش بتقديم خطة لتحقيق هذا الهدف بحلول نهاية العام الجاري.

وفي الوقت نفسه، طالب لبنان بانسحاب إسرائيل من المواقع الخمسة التي لا تزال تسيطر عليها جنوباً، ووقف غاراتها الجوية على البلاد، والبدء في إعادة المعتقلين اللبنانيين لديها.

