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برلمانية أوكرانية تؤكد تراجع فعالية الدفاع الجوي الأوكراني

أرشيفية
أرشيفية
السبت، 02-11-2024 01:25 م

الوكيل الإخباري- أشارت عضو البرلمان الأوكراني ماريانا بيزأوغلايا إلى حدوث تراجع وانخفاض ملحوظ في فعالية الدفاع الجوي في القوات الأوكرانية في الفترة الأخيرة.

وأعربت البرلمانية عن اعتقادها، بأن السبب في تراجع هذه الفعالية، يعود إلى النقل الجماعي للأفراد العسكريين من قوات الدفاع الجوي إلى سلاح المشاة.

وكتبت البرلمانية على قناتها في تيلغرام: "هل لاحظتم، أن إسقاط الطائرات الانتحارية بدون طيار أصبح أسوأ من السابق. يعود السبب في ذلك على الأغلب لأنه تم نقل الكثير من عناصر الدفاع الجوي إلى سلاح المشاة".

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في وقت سابق تحدثت وسائل الإعلام الأوكرانية، عن وقوع انفجارات قوية الليلة الماضية وصباح السبت، في العاصمة كييف وريفها.


وأعلن يفغيني شيفتشينكو، عضو البرلمان الأوكراني، عن انقطاع التيار الكهربائي في العاصمة الأوكرانية.

 

RT

 
gnews

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