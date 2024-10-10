الوكيل الإخباري- انتقدت عضو البرلمان الأوكراني ماريانا بيزوغلايا قائد القوات الأوكرانية ألكسندر سيرسكي بعد تدمير القوات الجوية الروسية منظومة "باتريوت" جديدة لقوات كييف، ودعته للاستقالة.



وكتبت بيزوغلايا على "تلغرام، اليوم الخميس: "هناك منظومة متضررة أخرى من طراز "باتريوت" وهي ليست الأولى. وكل ذلك بسبب غياب نظام لا يستطيع الجنرالات الحاليون إنشاءه بسبب قدراتهم العقلية وقلة الرغبة والفساد.

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وكانت بيزوغلايا قد انتقدت أكثر من مرة القيادة العسكرية الأوكرانية بما في ذلك القائد السابق للقوات الأوكرانية فاليري زالوجني.

RT