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برلمانية أوكرانية تدعو قائد القوات الأوكرانية للاستقالة

القائد العام للقوات الأوكرانية ألكسندر سيرسكي
القائد العام للقوات الأوكرانية ألكسندر سيرسكي
الخميس، 10-10-2024 12:12 م

الوكيل الإخباري- انتقدت عضو البرلمان الأوكراني ماريانا بيزوغلايا قائد القوات الأوكرانية ألكسندر سيرسكي بعد تدمير القوات الجوية الروسية منظومة "باتريوت" جديدة لقوات كييف، ودعته للاستقالة.

وكتبت بيزوغلايا على "تلغرام، اليوم الخميس: "هناك منظومة متضررة أخرى من طراز "باتريوت" وهي ليست الأولى. وكل ذلك بسبب غياب نظام لا يستطيع الجنرالات الحاليون إنشاءه بسبب قدراتهم العقلية وقلة الرغبة والفساد.

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وكانت بيزوغلايا قد انتقدت أكثر من مرة القيادة العسكرية الأوكرانية بما في ذلك القائد السابق للقوات الأوكرانية فاليري زالوجني.

 

RT

 
gnews

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