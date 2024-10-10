وكتبت بيزوغلايا على "تلغرام، اليوم الخميس: "هناك منظومة متضررة أخرى من طراز "باتريوت" وهي ليست الأولى. وكل ذلك بسبب غياب نظام لا يستطيع الجنرالات الحاليون إنشاءه بسبب قدراتهم العقلية وقلة الرغبة والفساد.
وكانت بيزوغلايا قد انتقدت أكثر من مرة القيادة العسكرية الأوكرانية بما في ذلك القائد السابق للقوات الأوكرانية فاليري زالوجني.
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