برلماني أوروبي يدعو إلى وقف تمويل أوكرانيا بسبب استمرار تقارير الفساد

دعا عضو البرلمان الأوروبي من حزب الحرية النمساوي اليميني، هارالد فيليمسكي، إلى وقف تمويل أوكرانيا، معربا عن استغرابه استمرار تقديمها كمرشح نموذجي للانضمام رغم التقارير عن الفساد.



وجاء في بيان لحزب الحرية النمساوي نقلا عن فيليمسكي: "لا يتوقف تدفق التقارير عن الفساد القادمة من أوكرانيا، وعلى الرغم من ذلك يواصل الاتحاد الأوروبي تقديم هذا البلد كمرشح نموذجي للانضمام".

وأشار البيان إلى أنه قبل أيام قليلة فقط، تم فتح تحقيقات في أوكرانيا بشبهة الرشوة في بناء المنشآت الدفاعية، كما أصبح وزير العدل الأوكراني هيرمان غالوشينكو تحت الشبهة بتهم قبول رشاوى.



ووصف فيليمسكي استمرار الاتحاد الأوروبي في ضخ المليارات في أوكرانيا رغم كل الفضائح بأنه "ذروة الإهمال وتجاهل الواقع"، معتبرا أن تمجيد هذا البلد كمرشح للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي يمثل "اللمسة الأخيرة على سياسة فاشلة تماما".



ودعا عضو البرلمان الأوروبي إلى مراجعة هذا المسار فورا، قائلا: "لقد حان الوقت لكي يستخلص الاتحاد الأوروبي الاستنتاجات أخيرا. لا ينبغي تحويل أي سنت جديد إلى أوكرانيا حتى يتم إظهار مكان ذهاب هذه الأموال والمستفيدين منها بشفافية تامة".



وأضاف فيليمسكي: "ما لم تعالج أوكرانيا مشكلتها المتفشية مع الفساد بشكل مستدام، فلا يمكن الحديث عن استمرار مفاوضات الانضمام"، موضحا أن "أوكرانيا في حالتها الحالية لا مكان لها في الاتحاد الأوروبي ولا تستحق أي يورو إضافي من دافعي الضرائب الأوروبيين".