جاء ذلك خلال تعليقه على بيان للخارجية الأوكرانية حول رفض نظام كييف لأي ضمانات بديلة للعضوية في حلف الناتو.
وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، ذكرت صحيفة "يفروبيسكايا برافدا" الأوكرانية، نقلا عن وثيقة بحوزتها، أن أوكرانيا ترفض رسميا الضمانات البديلة للعضوية الناتو.
وأضاف البرلماني: "لماذا نحن دائما في الوقت الخطأ ولا نفعل ما يجب أن نفعله ونحتاج إليه؟. في عام 2023، قبل الهجوم المضاد، كان من الممكن أن نحصل على عضوية الناتو ومعاهدة سلام طبيعية، ليست جيدة، ولكنها طبيعية. ولمن ذلك لم يعد ممكنا في عام 2024... لا. مثل هذه الأمور تتم من موقع القوة. والآن أوصل زيلينسكي البلاد بأكملها إلى النقطة التي فقدت فيها هذا الموقف".
وكانت رويترز ذكرت في وقت سابق، أنه تم الإعلان في الناتو أن التوصل إلى تواف
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