 
الثلاثاء 2024-12-03 03:31 م
 

برلماني أوكراني يتهم زيلينسكي بإهدار فرصة إبرام معاهدة سلام

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فلاديمير زيلينسكي
الثلاثاء، 03-12-2024 03:25 م

الوكيل الإخباري- قال البرلماني الأوكراني أليكسي غونشارينكو، إنه كان بمقدور فلاديمير زيلينسكي إبرام معاهدة سلام لحل النزاع في أوكرانيا في عام 2023، لكنه أضاع هذه الفرصة.

جاء ذلك خلال تعليقه على بيان للخارجية الأوكرانية حول رفض نظام كييف لأي ضمانات بديلة للعضوية في حلف الناتو.

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، ذكرت صحيفة "يفروبيسكايا برافدا" الأوكرانية، نقلا عن وثيقة بحوزتها، أن أوكرانيا ترفض رسميا الضمانات البديلة للعضوية الناتو.

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وأضاف البرلماني: "لماذا نحن دائما في الوقت الخطأ ولا نفعل ما يجب أن نفعله ونحتاج إليه؟. في عام 2023، قبل الهجوم المضاد، كان من الممكن أن نحصل على عضوية الناتو ومعاهدة سلام طبيعية، ليست جيدة، ولكنها طبيعية. ولمن ذلك لم يعد ممكنا في عام 2024... لا. مثل هذه الأمور تتم من موقع القوة. والآن أوصل زيلينسكي البلاد بأكملها إلى النقطة التي فقدت فيها هذا الموقف".


وكانت رويترز ذكرت في وقت سابق، أنه تم الإعلان في الناتو أن التوصل إلى توافق في الآراء بشأن قرار دعوة أوكرانيا للانضمام إلى الحلف، قد يستغرق أشهرا.

 

RT

 
gnews

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