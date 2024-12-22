 
الأحد 2024-12-22 11:34 ص
 

برلماني أوكراني يكشف عن إشارات واضحة يرسلها ماسك لزيلينسكي

الرئيس زيلينسكي وإيلون ماسك
الرئيس زيلينسكي وإيلون ماسك
الأحد، 22-12-2024 09:01 ص
الوكيل الإخباري-   صرح نائب البرلمان الأوكراني ألكسندر دوبينسكي أن مؤسس شركة "سبيس إكس" إيلون ماسك، يرسل إشارة إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مفادها أن أوكرانيا لن يكون لديها قريبا أي حلفاء يريدون دعمها.اضافة اعلان


وكتب دوبينسكي في قناته على "تلغرام": "لا يوجد آخرون جاهزون للمساعدة، وقريبا لن يكون هناك أي شخص على الإطلاق: هذا ما يشير إليه ماسك، الذي يظهر باستخدام ألمانيا كمثال أن فريق [الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد] ترامب لن يعمل مع خصومه الأيديولوجيين".

وأعرب النائب عن قناعته بأن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر قد يتعرض أيضا لهجوم من ترامب إذا استمر في مساعدة كييف، قائلا: "ماسك يرسل إشارات واضحة جدا"، مضيفا أنه "يعتقد أن زيلينسكي سيضطر إلى تغيير سياسته عندما يتم تنصيب ترامب".

العربية
 
gnews

أحدث الأخبار

المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

أخبار محلية الضمان: تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور (290) ديناراً بداية العام المقبل 2025

ف

منوعات تعود إلى الحضارة المصرية القديمة.. مزاد عالمي يعلن عن بيع قطعة أثرية نادرة

جامعة البلقاء التطبيقية

أخبار محلية البلقاء التطبيقية بالمركز الثالث محلياً و 26 عربياً في التصنيف العربي للجامعات 2024

أرشيفية

خاص بالوكيل التربية: تحويل كامل الرواتب المتأخرة للمعلمين الجُدد إلى البنوك اليوم

تعبيرية

أخبار محلية دعوة للتدقيق الطبي في الأردن للحد من العمليات القيصرية غير المبررة

ا

أخبار محلية وزير الصناعة يتفقد مصانع داخل المنطقة الحرة الأردنية السورية

5ف

طب وصحة فترتان في العمر تتسارع فيهما الشيخوخة.. ونصائح لإبطائها

أرشيفية

خاص بالوكيل مصدر أمني يكشف حقيقة العثور على رجل مبتورة في إربد - فيديو



 




الأكثر مشاهدة