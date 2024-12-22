برلماني أوكراني يكشف عن إشارات واضحة يرسلها ماسك لزيلينسكي

وكتب دوبينسكي في قناته على "تلغرام": "لا يوجد آخرون جاهزون للمساعدة، وقريبا لن يكون هناك أي شخص على الإطلاق: هذا ما يشير إليه ماسك، الذي يظهر باستخدام ألمانيا كمثال أن فريق [الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد] ترامب لن يعمل مع خصومه الأيديولوجيين".
وأعرب النائب عن قناعته بأن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر قد يتعرض أيضا لهجوم من ترامب إذا استمر في مساعدة كييف، قائلا: "ماسك يرسل إشارات واضحة جدا"، مضيفا أنه "يعتقد أن زيلينسكي سيضطر إلى تغيير سياسته عندما يتم تنصيب ترامب".
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