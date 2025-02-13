برلماني مصري: السيسي لا يتهرب من مواجهة ترامب وسيلتقيه بالموعد المحدد

وأضاف بكري، في فيديو نشره موقع "الأسبوع" الذي يترأس بكري تحريره، مساء الأربعاء، أن "السيسي عبر عن موقفه مما يحدث في قطاع غزة ومن قضية الشعب الفلسطيني منذ العاشر من أكتوبر 2023، أي بعد عملية طوفان الأقصى مباشرة"، مشيرا إلى رفضه الواضح للتهجير ولتصفية القضية الفلسطينية، وتأكيده أنه لا يصح حل القضية الفلسطينية على حساب الأراضي المصرية أو الأردنية.
ورجح بكري إجراء السيسي، زيارته إلى واشنطن في موعدها، وتابع: "قد يمر على إسبانيا، ويعبّر من هناك عن موقفه من خلال لقاءاته بالمسؤولين الإسبان، خصوصا أن إسبانيا لها موقف محترم عبرت عنه القيادة الإسبانية في وقت سابق".
وحول ما قد يحدث في المقابلة بين السيسي وترامب بشأن تهجير الفلسطينيين من غزة، توقع البرلماني المصري، أن "السيسي سيواجه ترامب وسيوضح له خطة مصر لإعادة إعمار غزة".
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