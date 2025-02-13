 
الخميس 2025-02-13 03:29 ص
 

برلماني مصري: السيسي لا يتهرب من مواجهة ترامب وسيلتقيه بالموعد المحدد

ترامب والسيسي
ترامب والسيسي
الخميس، 13-02-2025 01:54 ص

الوكيل الإخباري-   قال الإعلامي والبرلماني المصري مصطفى بكري إن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، "لا يهرب من المواجهة"، وذلك في تعليقه على أنباء تأجيل اللقاء بين السيسي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب.

اضافة اعلان

 

وعلق بكري، على الجدل الدائرة حول الزيارة المحتملة للرئيس المصري إلى واشنطن، بعد ما دار في لقاء ترامب مع العاهل الأردني أمس في البيت الأبيض، وقال إن السيسي "واضح وصريح ومحدد ولديه مواقفه الثابتة".

وأضاف بكري، في فيديو نشره موقع "الأسبوع" الذي يترأس بكري تحريره، مساء الأربعاء، أن "السيسي عبر عن موقفه مما يحدث في قطاع غزة ومن قضية الشعب الفلسطيني منذ العاشر من أكتوبر 2023، أي بعد عملية طوفان الأقصى مباشرة"، مشيرا إلى رفضه الواضح للتهجير ولتصفية القضية الفلسطينية، وتأكيده أنه لا يصح حل القضية الفلسطينية على حساب الأراضي المصرية أو الأردنية.

ورجح بكري إجراء السيسي، زيارته إلى واشنطن في موعدها، وتابع: "قد يمر على إسبانيا، ويعبّر من هناك عن موقفه من خلال لقاءاته بالمسؤولين الإسبان، خصوصا أن إسبانيا لها موقف محترم عبرت عنه القيادة الإسبانية في وقت سابق".

وحول ما قد يحدث في المقابلة بين السيسي وترامب بشأن تهجير الفلسطينيين من غزة، توقع البرلماني المصري، أن "السيسي سيواجه ترامب وسيوضح له خطة مصر لإعادة إعمار غزة".

 
gnews

أحدث الأخبار

ارشيفية

فلسطين قوات الاحتلال تواصل اقتحام بلدات ومخيمات بالضفة

ارشيفية

طب وصحة اختبار غريب يحدد مدى كفاءة الجهاز الهضمي

ترامب وزلينسكي

عربي ودولي ترامب يحدد شرطا لمواصلة الدعم لأوكرانيا

ارشيفية

فلسطين اشتباكات في مخيم جنين

ترامب والسيسي

عربي ودولي برلماني مصري: السيسي لا يتهرب من مواجهة ترامب وسيلتقيه بالموعد المحدد

تعبيرية

فلسطين توقعات بدخول وقود ومعدات طبية لغزة بشكل عاجل

ارشيفية

فلسطين قوة إسرائيلية تقع في كمين للمقاومة بمخيم نور شمس

ارشيفية

عربي ودولي مجلس الأمن الأوكراني يفرض عقوبات على رئيس الدولة السابق بوروشينكو



 




الأكثر مشاهدة