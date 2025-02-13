برلماني مصري: السيسي لا يتهرب من مواجهة ترامب وسيلتقيه بالموعد المحدد

الوكيل الإخباري- قال الإعلامي والبرلماني المصري مصطفى بكري إن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، "لا يهرب من المواجهة"، وذلك في تعليقه على أنباء تأجيل اللقاء بين السيسي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب.

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