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برلين ترى التقدم في إيصال المساعدات إلى غزة "غير كافٍ"

غزة
غزة
 
السبت، 02-08-2025 06:32 م

الوكيل الإخباري-   اعتبرت الحكومة الألمانية، السبت، أن "التقدم الأولي المحدود" في إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لا يزال "غير كافٍ" من دون أن تُشير إلى إمكانية فرض عقوبات على إسرائيل على الرغم من لهجتها المتصاعدة.

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وعقب زيارة وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول إلى المنطقة يومي الخميس والجمعة، أعلن المتحدث باسم الحكومة ستيفان كورنيليوس في بيان أن برلين "لاحظت تقدما أوليا محدودا في (إيصال) المساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة، ومع ذلك، لا يزال غير كافٍ لتخفيف وطأة حالة الطوارئ".
وقال كورنيليوس، إن "إسرائيل تظل ملزمة بضمان إيصال كامل للمساعدات".

 
 
gnews

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