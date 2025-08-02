برلين ترى التقدم في إيصال المساعدات إلى غزة "غير كافٍ"

وعقب زيارة وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول إلى المنطقة يومي الخميس والجمعة، أعلن المتحدث باسم الحكومة ستيفان كورنيليوس في بيان أن برلين "لاحظت تقدما أوليا محدودا في (إيصال) المساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة، ومع ذلك، لا يزال غير كافٍ لتخفيف وطأة حالة الطوارئ".
وقال كورنيليوس، إن "إسرائيل تظل ملزمة بضمان إيصال كامل للمساعدات".
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