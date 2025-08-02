برلين ترى التقدم في إيصال المساعدات إلى غزة "غير كافٍ"

الوكيل الإخباري- اعتبرت الحكومة الألمانية، السبت، أن "التقدم الأولي المحدود" في إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لا يزال "غير كافٍ" من دون أن تُشير إلى إمكانية فرض عقوبات على إسرائيل على الرغم من لهجتها المتصاعدة.

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