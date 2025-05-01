الخميس 2025-05-01 11:10 ص
 

برنامج الأغذية العالمي: الحرب أدخلت السودان في أكبر كارثة جوع

آلاف السودانيين النازحين من مخيم زمزم بعد هجمات للدعم السريع
آلاف السودانيين النازحين من مخيم زمزم بعد هجمات للدعم السريع
 
الخميس، 01-05-2025 08:19 ص
الوكيل الإخباري-   قال برنامج الأغذية العالمي –أمس الأربعاء– إن الحرب المشتعلة في السودان منذ عامين أدخلت هذا البلد في أكبر كارثة جوع في العالم، مؤكدًا أن 24.6 مليون شخص يعانون جوعًا حادًا.اضافة اعلان


وأضاف البرنامج الأممي أن 638 ألف سوداني يواجهون جوعًا كارثيًا، وهو المعدل الأعلى في العالم.

وحذّر برنامج الأغذية العالمي من أن موسم الأمطار القادم يهدد التقدم المحرز في مواجهة المجاعة بالسودان.

وقال منسق الطوارئ الإقليمي للبرنامج بالسودان إنهم "في سباق مع الزمن"، مؤكدًا الحاجة الملحة إلى زيادة مخزونه الغذائي قبل أن تغمر المياه الطرق وتُصبح غير سالكة.

وأشار المسؤول إلى زيادة كبيرة في حالات الجوع وتفشي الأمراض خلال موسم الأمطار العام الماضي.
وأضاف: "نُغطي حاليًا 4 ملايين شخص، لكننا بحاجة إلى زيادة هذا العدد ليصل إلى 7 ملايين على الأقل في الأشهر المقبلة".

كما أوضح أن البرنامج الأممي يحتاج إلى مزيد من التمويل، وإلا سيضطر إلى تقليص الدعم في وقت تزداد فيه الحاجة الإنسانية.

أكد البرنامج أن هناك 10 مواقع في السودان تعاني من المجاعة، من بينها 8 مواقع في شمال دارفور، بما في ذلك مخيم زمزم، وموقعان في جبال النوبة الغربية.

الجزيرة
 
gnews

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