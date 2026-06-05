برنامج الأغذية العالمي: حرب إيران تدفع الملايين نحو الجوع الحاد

الوكيل الإخباري- قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، إن ملايين الأشخاص يكافحون من أجل تلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية، ويتم دفعهم في بعض الحالات على مواجهة الجوع الحاد بسبب الحرب في إيران.

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