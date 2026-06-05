برنامج الأغذية العالمي: حرب إيران تدفع الملايين نحو الجوع الحاد

وكشف تقرير جديد لبرنامج الأغذية العالمي صدر اليوم الجمعة، ويستعرض تأثير الأزمة على بعض البلدان الأكثر ضعفًا في العالم، أن 2.5 مليون شخص إضافي في الصومال، و1.3 مليون في سريلانكا، و2.3 مليون في أفغانستان "يكافحون لتلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية، وفي بعض الحالات، يدفعهم ذلك إلى الجوع الحاد بسبب الأزمة".
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