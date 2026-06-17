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برنامج الأغذية العالمي يرحّب بمساهمة أميركية بقيمة 800 مليون دولار

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أرشيفية
 
الأربعاء، 17-06-2026 04:21 م

الوكيل الإخباري- رحّب برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة الأربعاء بمساهمة قدْرها 800 مليون دولار من الولايات المتحدة.

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وقال البرنامج الذي تأثّر بشدّة جرّاء التخفيضات الكبيرة في التمويل الأوروبي والأميركي، إن هذه الأموال ستدعم "العمليات المنقذة للحياة، من خلال الوصول إلى أكثر من 38 مليونا من الفئات الأكثر ضعفا في نحو 37 دولة".


وكان برنامج الأغذية الذي يتخذ من روما مقرا له، أعلن في وقت سابق من حزيران أنه يواجه نقصا حادّا في التمويل، في ظلّ تزايد الاحتياجات.


وتلقى البرنامج 10 مليارات دولار من المساهمات في عام 2024، لكن المبلغ انخفض إلى ستة مليارات العام الماضي.


وتأتي هذه التخفيضات الكبيرة في وقت تتزايد فيه التحديات، بما في ذلك تداعيات الحرب في الشرق الأوسط التي عقّدت العمليات اللوجستية ورفعت تكاليف إيصال المساعدات في عدد من الدول.


وقال المدير التنفيذي للبرنامج بالإنابة كارل سكاو "في وقت تفوق فيه الاحتياجات الموارد المتاحة، يأتي هذا الدعم السخي من الولايات المتحدة في لحظة حاسمة".


وأشار البرنامج إلى أنه يسعى هذا العام للوصول إلى 110 ملايين شخص يعدّون ضمن الفئة الأكثر احتياجا في العالم، وهو ما يتطلب تمويلا قدره 13 مليار دولار.

 
 


gnews

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