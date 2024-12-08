برواية مفاجئة .. إعلام إسرائيلي: لا تأكيد على أن بشار غادر سوريا

هذا وأظهرت فيديوهات نشرتها المعارضة اقتحام القصر الجمهوري بالعاصمة السورية دمشق.
كما تم اقتحام مبنى أمن الدولة في حي كفرسوسة في مدينة دمشق وخروج المساجين.
في ذات الوقت كانت صحيفة وول ستريت جورنال نقلت عن مسؤولين أمنيين سوريين أن بشار الأسد غادر البلاد بالساعات الأولى من صباح اليوم الأحد إلى وجهة غير معروفة.
وأضافت الصحيفة أن مغادرة الأسد جاءت بعد توجه زوجته وأطفاله إلى روسيا الأسبوع الماضي.
من جانب اخر ذكر موقع فلايت رادار لتتبع الطائرات أن طائرة سورية يشتبه في أنها تقل الرئيس بشار الأسد غادرت مطار دمشق قبل دخول المعارضة.
وأضاف الموقع أن الطائرة حلقت باتجاه الشمال الغربي ثم انعطفت قرب حمص واختفت.
إسرائيل ، واستغلالاً للأحداث في سوريا قامت باستدعاء الفرقة 98 ولواءي المظليين والكوماندوز إلى الحدود مع سوريا، وذلك بعد سقوط نظام بشار الأسد في دمشق.
كما قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الجيش يتقدم عبر السياج في الجولان السوري المحتل إلى المنطقة العازلة لتحسين الدفاع.
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