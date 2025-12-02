بروكسل توافق على انضمام كندا إلى برنامج دفاع أوروبي

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني في بيان مشترك "في هذه الأوقات المضطربة جيوسياسيا، فإن (سايف) هو وسيلة لزيادة التعاون وتحقيق أهداف الدفاع والإنفاق بشكل أفضل".
وأشادا بالاتفاق الذي يمنح كندا الحق في المشاركة في البرنامج، ووصفاه بأنه "الخطوة التالية في تعميق تعاوننا ورمز للأولويات المشتركة للاتحاد الأوروبي وكندا".
وتابعا "معا، سنعمل على إنشاء سلاسل إمداد دفاعية مرنة بين صناعاتنا في وقت حاسم للأمن العالمي".
ويهدف برنامج "سايف" أو العمل الأمني لأوروبا، إلى تقديم قروض للدول المشاركة بشروط مؤاتية لشراء الأسلحة بشكل مشترك مع شركاء آخرين.
