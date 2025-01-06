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بريطانيا.. اضطرابات في حركة السفر مع استمرار التحذيرات من الطقس السيء

جانب من الثلوج
جانب من الثلوج
الإثنين، 06-01-2025 03:50 م

الوكيل الإخباري- تعاني المملكة المتحدة من اضطرابات في السفر بسبب الطقس السيء، في ظل إغلاق الطرق الرئيسية وخطوط السكك الحديدية.

وأفادت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" بأنه قد تم إغلاق مدارج الطائرات في مطار مانشستر، في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين، بسبب الثلوج الكثيفة.

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ولا تزال التحذيرات الصادرة عن مكتب الأرصاد الجوية بشأن الطقس السيء، سارية في أجزاء كبيرة من المملكة المتحدة.


وتم تسجيل أبرد ليلة شهدتها المملكة المتحدة خلال فصل الشتاء وحتى الآن، في بحيرة لوتش جلاسكارنوتش الواقعة بين أولابول وإنفرنيس، حيث سجلت درجة حرارة بلغت 13.3 درجة مئوية تحت الصفر.


من جانبها، أصدرت وكالة البيئة 166 تحذيرا من وقوع فيضانات، مما يعني أنه من المتوقع حدوث فيضانات، بالإضافة إلى 299 إنذارا من الفيضانات، بما يعني أنه من المحتمل أن تشهد جميع أنحاء إنجلترا وقوع فيضانات.

 

RT

 
gnews

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