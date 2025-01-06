بريطانيا.. اضطرابات في حركة السفر مع استمرار التحذيرات من الطقس السيء

وأفادت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" بأنه قد تم إغلاق مدارج الطائرات في مطار مانشستر، في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين، بسبب الثلوج الكثيفة.
ولا تزال التحذيرات الصادرة عن مكتب الأرصاد الجوية بشأن الطقس السيء، سارية في أجزاء كبيرة من المملكة المتحدة.
وتم تسجيل أبرد ليلة شهدتها المملكة المتحدة خلال فصل الشتاء وحتى الآن، في بحيرة لوتش جلاسكارنوتش الواقعة بين أولابول وإنفرنيس، حيث سجلت درجة حرارة بلغت 13.3 درجة مئوية تحت الصفر.
من جانبها، أصدرت وكالة البيئة 166 تحذيرا من وقوع فيضانات، مما يعني أنه من المتوقع حدوث فيضانات، بالإضافة إلى 299 إنذارا من الفيضانات، بما يعني أنه من المحتمل أن تشهد جميع أنحاء إنجلترا وقوع فيضانات.
-
أخبار متعلقة
-
ماسك: لو لم يفز ترامب في الانتخابات الرئاسية لضاعت الحضارة
-
علييف: لو تم إغلاق الأجواء الروسية لما وقع حادث طائرة الركاب الأذربيجانية
-
إيران ستواصل التركيز على التعاون مع روسيا والصين في سياستها الخارجية
-
السفير الإيراني: زيارة بزشكيان إلى موسكو ستكون تاريخية
-
سوريا .. وزير الدفاع يعلن "خطوة" على طريق تنظيم الجيش
-
الكونغو: إعدام 102 عنصر في عصابات الـ"كولوناس"
-
السلطات في إندونيسيا توصي بإغلاق أسواق الماشية بسبب انتشار الحمى القلاعية
-
نظام كييف يستعد لاستفزاز دموي ضد روسيا قبيل تنصيب ترامب