بريطانيا تتعهد بتقديم 205 ملايين دولار لشراء أسلحة أميركية لأوكرانيا

الوكيل الإخباري- قال وزير الدفاع البريطاني جون هيلي اليوم الأربعاء إن بريطانيا خصصت 150 مليون جنيه إسترليني (205 ملايين دولار) لمبادرة "قائمة المتطلبات الأوكرانية ذات الأولوية" لتزويد كييف بأسلحة أميركية.

اضافة اعلان