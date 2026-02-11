الأربعاء 2026-02-11 11:56 م

بريطانيا تتعهد بتقديم 205 ملايين دولار لشراء أسلحة أميركية لأوكرانيا

بريطانيا
 
الوكيل الإخباري-   قال وزير الدفاع البريطاني جون هيلي اليوم الأربعاء إن بريطانيا خصصت 150 مليون جنيه إسترليني (205 ملايين دولار) لمبادرة "قائمة المتطلبات الأوكرانية ذات الأولوية" لتزويد كييف بأسلحة أميركية.

وتأسست المبادرة في الصيف الماضي لضمان تدفق الأسلحة الأمريكية إلى أوكرانيا في وقت توقفت فيه المساعدات العسكرية الأمريكية الجديدة.

 
 


