بريطانيا تختبر سلاحاً جديداً يعطل الطائرات المسيّرة

وقالت الوزارة في بيان، اليوم الخميس إن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استخدام هذا النوع من الأسلحة بشكل فعال ضد أسراب طائرات في تجربة ميدانية، حيث نجح الجنود في إسقاط سربين كاملين في اشتباك واحد.
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