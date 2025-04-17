بريطانيا تختبر سلاحاً جديداً يعطل الطائرات المسيّرة

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الدفاع البريطانية عن نجاح تجربة سلاح إلكتروني جديد يعرف باسم "المدمر السريع - RapidDestroyer"، الذي تم تطويره داخل المملكة المتحدة لمواجهة التهديد المتزايد من أسراب الطائرات المسيرة.

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