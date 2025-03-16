 
الأحد 2025-03-16 02:50 ص
 




            

        








    

        

        

            بريطانيا تدعو إسرائيل إلى إنهاء منع وصول المساعدات والكهرباء لغزة
        

    

    
    

        



    

            

            
                
                
                
                
                شاحنات تحمل مساعدات تتحرك في رفح جنوبي قطاع غزة
            
                

                    شاحنات تحمل مساعدات تتحرك في رفح جنوبي قطاع غزة
                

        






    




 






    
 






        
            
        
    
        الأحد، 16-03-2025
    
    
        01:24 ص
    






    

    
الوكيل الإخباري-
                                                  أعرب وزير الخارجية والتنمية البريطاني ديفيد لامي عن قلقه البالغ إزاء الأوضاع المروعة في قطاع غزة، مشددا على ضرورة أن ينهي الاحتلال الإسرائيلي منع وصول المساعدات والكهرباء للقطاع.اضافة اعلان


وبين لامي، في تغريده له على منصة "إكس"، السبت، أنه تحدث مع منسق الإغاثة في حالات الطوارئ بالأمم المتحدة مارتن غريفيث بشأن الأوضاع الإنسانية المتدهورة في غزة، مؤكدا دعمه لعمل الأمم المتحدة المنقذ للحياة وولايتها في مساعدة المدنيين الفلسطينيين المحتاجين.
                                                









    

        
    

    

        
















    


    

    

        





    

    

        




 






 


 






    

    

    

    

    

        


 










 



    








    
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                                شاحنات تحمل مساعدات تتحرك في رفح جنوبي قطاع غزة
                            
                    
                    

                        
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                            بريطانيا تدعو إسرائيل إلى إنهاء منع وصول المساعدات والكهرباء لغزة
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                تتأثر المملكة خلال الأيام المقبلة بكتلة هوائية دافئة، حيث تسود أجواء مشمسة ودافئة في أغلب المناطق يومي الأحد والاثنين، وتميل إلى الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع رياح جنوبية شرقية خفيفة إلى
                            
                    
                    

                        
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                                الحوثيون يصدرون بيان موقف بعد الغارات الأمريكية الجديدة على اليمن
                            
                    
                    

                        
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                            الحوثيون يصدرون بيان موقف بعد الغارات الأمريكية الجديدة على اليمن
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                اندلاع مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الفوار جنوب الخليل وقوات الاحتلال تطلق القنابل الغازية بكثافة.


                            
                    
                    

                        
                            فلسطين
                        
                        
                            مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال جنوب الخليل
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                ارشيفية
                            
                    
                    

                        
                            عربي ودولي
                        
                        
                            مسؤول حوثي يعلق على الغارات الأمريكية على اليمن ويتوعد برد مناسب
                        
                    

                



        





    

        



























 

    

    

        
    


    

        

 





 


 





    





            





    


    
    

        

            

                
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