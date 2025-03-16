بريطانيا تدعو إسرائيل إلى إنهاء منع وصول المساعدات والكهرباء لغزة

وبين لامي، في تغريده له على منصة "إكس"، السبت، أنه تحدث مع منسق الإغاثة في حالات الطوارئ بالأمم المتحدة مارتن غريفيث بشأن الأوضاع الإنسانية المتدهورة في غزة، مؤكدا دعمه لعمل الأمم المتحدة المنقذ للحياة وولايتها في مساعدة المدنيين الفلسطينيين المحتاجين.
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