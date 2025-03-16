بريطانيا تدعو إسرائيل إلى إنهاء منع وصول المساعدات والكهرباء لغزة

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الوكيل الإخباري- أعرب وزير الخارجية والتنمية البريطاني ديفيد لامي عن قلقه البالغ إزاء الأوضاع المروعة في قطاع غزة، مشددا على ضرورة أن ينهي الاحتلال الإسرائيلي منع وصول المساعدات والكهرباء للقطاع. اضافة اعلان





وبين لامي، في تغريده له على منصة "إكس"، السبت، أنه تحدث مع منسق الإغاثة في حالات الطوارئ بالأمم المتحدة مارتن غريفيث بشأن الأوضاع الإنسانية المتدهورة في غزة، مؤكدا دعمه لعمل الأمم المتحدة المنقذ للحياة وولايتها في مساعدة المدنيين الفلسطينيين المحتاجين.