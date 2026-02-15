الأحد 2026-02-15 02:57 ص

بريطانيا تدعو المجتمع الدولي إلى منع تصدير الأسلحة إلى السودان

ب
أرشيفية
 
الأحد، 15-02-2026 12:42 ص

الوكيل الإخباري- دعت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر المجتمع الدولي إلى بذل جهود من أجل منع توريدات الأسلحة إلى الأطراف المتنازعة في السودان.

وقالت كوبر خلال مؤتمر ميونيخ للأمن، أمس السبت: "حسب تقديراتنا، هناك ربما أكثر من عشر دول متورطة بشكل أو بآخر في توريدات الأسلحة، وهذا قد يكون من خلال التمويل والإنتاج والنقل والتدريب".

اضافة اعلان


وأضافت: "الآن، عندما توجد هناك مشاركة دولية وضغوط، ينبغي على الأطراف توحيد الجهود ومنع توريد الأسلحة".

وأشارت إلى أن بريطانيا تعمل على معالجة هذه القضية مع دول الآلية الرباعية الخاصة بالسودان، التي تضم كلا من الولايات المتحدة والإمارات والسعودية ومصر، وكذلك مع الاتحاد الإفريقي والدول المجاورة للسودان.


يذكر أن النزاع في السودان بين الجيش السوداني بقيادة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان و"قوات الدعم السريع" بقيادة محمد حمدان دقلو مستمر منذ أبريل 2023. وقد أسفر عن مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص ونزوح ما لا يقل عن 11 مليون شخص، حسب بيانات منظمة الهجرة الدولية.

 

RT

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ب

عربي ودولي "أكسيوس": ترامب ونتنياهو اتفقا على تصعيد الضغط الأقصى على إيران

ب

شؤون برلمانية حمزة هاني محمد خليل يؤدي اليمين الدستورية كعضو في البرلمان الاثنين المقبل

ب

عربي ودولي بريطانيا تدعو المجتمع الدولي إلى منع تصدير الأسلحة إلى السودان

ل

طب وصحة أعراض قد تشير إلى مشكلات في القلب

ل

أسواق ومال الصين تعلن إلغاء الرسوم الجمركية عن غالبية الدول الإفريقية بدءا من مايو

ل

عربي ودولي إيران: صاروخ "خرمشهر" قادر على استهداف حاملتي الطائرات الأمريكيتين

ب

أخبار محلية تواصل الاحتفالات بعيد ميلاد الملك ويوم الوفاء والبيعة

ى

طب وصحة روسيا: ابتكار طريقة لتسريع ترميم الأنسجة الحيوية



 






الأكثر مشاهدة