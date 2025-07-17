بريطانيا تدعو لاحترام سيادة سوريا

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الوكيل الإخباري- أعربت المملكة المتحدة عن قلقها البالغ إزاء تصاعد الأحداث في سوريا، مشددة على ضرورة حماية المدنيين والالتزام بوقف إطلاق النار. اضافة اعلان





وأكد وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، هاميش فولكنر على منصة "إكس"، أهمية محاسبة المسؤولين عن أعمال العنف الأخيرة في السويداء وضرورة احترام سيادة سوريا، محذرا من أن الغارات الإسرائيلية على دمشق قد تهدد بزعزعة استقرار البلاد.





