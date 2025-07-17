بريطانيا تدعو لاحترام سيادة سوريا

وأكد وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، هاميش فولكنر على منصة "إكس"، أهمية محاسبة المسؤولين عن أعمال العنف الأخيرة في السويداء وضرورة احترام سيادة سوريا، محذرا من أن الغارات الإسرائيلية على دمشق قد تهدد بزعزعة استقرار البلاد.
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