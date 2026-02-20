الجمعة 2026-02-20 02:36 م

بريطانيا ترفض طلبًا أميركيًا لاستخدام قواعدها لضرب إيران

بريطانيا ترفض طلبًا أميركيًا لاستخدام قواعدها لضرب إيران
بريطانيا ترفض طلبًا أميركيًا لاستخدام قواعدها لضرب إيران
 
الجمعة، 20-02-2026 01:05 م
الوكيل الإخباري-  رفض رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر طلبًا من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، للسماح لطائرات واشنطن باستخدام القواعد البريطانية لمهاجمة إيران، حسبما أفاد تقرير لصحيفة "تايمز" البريطانية.اضافة اعلان


ووفقًا للتقرير، فإن ستارمر أخبر ترامب أن "ذلك سيكون انتهاكًا للقانون الدولي".

وتقول "تايمز" إن رفض ستارمر يشمل المرافق العسكرية البريطانية في قاعدة دييغو غارسيا بالمحيط الهندي، وقاعدة "فيرفورد" التابعة لسلاح الجو البريطاني في غلوسترشير، التي تضم أسطول القاذفات الأميركية الثقيلة في أوروبا.

وبموجب شروط الاتفاقات طويلة الأمد مع واشنطن، لا يمكن استخدام هذه القواعد إلا في العمليات العسكرية ضد البلدان التي جرى الاتفاق عليها مسبقًا مع الحكومة البريطانية، وهو ما لم يحدث.

وأدت هذه الخطوة إلى تصدّع في العلاقات بين الولايات المتحدة وبريطانيا، ودفعت ترامب إلى سحب دعمه لصفقة ستارمر لتسليم جزر تشاغوس، التي تضم قاعدة دييغو غارسيا، إلى موريشيوس.

سكاي نيوز
 
 


gnews

أحدث الأخبار

مقاتلات أميركية وصينية في "مواجهة قصيرة" فوق البحر الأصفر

عربي ودولي مقاتلات أميركية وصينية في "مواجهة قصيرة" فوق البحر الأصفر

مصر .. الكشف عن مصير الأب وابنه في "اعتداء باسوس"

منوعات مصر .. الكشف عن مصير الأب وابنه في "اعتداء باسوس"

وفيات الجمعة 20-2-2026

الوفيات وفيات الجمعة 20-2-2026

80 ألف مصلّ يؤدون أولى جمع رمضان في المسجد الأقصى رغم القيود المشددة

فلسطين 80 ألف مصلّ يؤدون أولى جمع رمضان في المسجد الأقصى رغم القيود المشددة

تنصيب تمثال لشقيق نتنياهو في بلد إفريقي .. ما قصته ؟

عربي ودولي تنصيب تمثال لشقيق نتنياهو في بلد إفريقي .. ما قصته ؟

ولي العهد يؤدي صلاة الجمعة في مسجد الملك المؤسس

أخبار محلية ولي العهد يؤدي صلاة الجمعة في مسجد الملك المؤسس

دعوات لتعزيز الوعي المجتمعي لحماية الثروة الحرجية في عجلون

أخبار محلية دعوات لتعزيز الوعي المجتمعي لحماية الثروة الحرجية في عجلون

بريطانيا ترفض طلبًا أميركيًا لاستخدام قواعدها لضرب إيران

عربي ودولي بريطانيا ترفض طلبًا أميركيًا لاستخدام قواعدها لضرب إيران



 






الأكثر مشاهدة