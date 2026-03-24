بريطانيا تستدعي السفير الإيراني

الوكيل الإخباري- استدعت وزارة الخارجية والتنمية البريطانية السفير الإيراني لدى المملكة المتحدة، سيد علي موسوي، إلى مقر الوزارة في لندن، على خلفية توجيه اتهامات لشخصين بالاشتباه في تقديم مساعدة لجهاز استخبارات أجنبي.

وقالت الوزارة في بيان، الاستدعاء جاء بتوجيه من وزير الخارجية، وقام به وزير شؤون الشرق الأوسط، هاميش فالكونر.