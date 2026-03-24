الثلاثاء 2026-03-24 02:38 ص

بريطانيا تستدعي السفير الإيراني

بريطانيا تستنكر اقتحام إسرائيل لمجمع الأونروا في القدس
بريطانيا
 
الثلاثاء، 24-03-2026 12:13 ص

الوكيل الإخباري-    استدعت وزارة الخارجية والتنمية البريطانية السفير الإيراني لدى المملكة المتحدة، سيد علي موسوي، إلى مقر الوزارة في لندن، على خلفية توجيه اتهامات لشخصين بالاشتباه في تقديم مساعدة لجهاز استخبارات أجنبي.

وقالت الوزارة في بيان، الاستدعاء جاء بتوجيه من وزير الخارجية، وقام به وزير شؤون الشرق الأوسط، هاميش فالكونر.


وأضافت، أن الخطوة تأتي عقب توجيه اتهامات إلى شخصين، أحدهما إيراني الجنسية والآخر يحمل الجنسيتين البريطانية والإيرانية، بموجب قانون الأمن القومي، للاشتباه في تقديمهما دعماً لجهاز استخبارات أجنبي.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

علم سوريا.

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

الأكثر مشاهدة