بريطانيا تستعد لاستضافة ترامب في زيارة دولة ثانية غير مسبوقة بدعوة من الملك تشارلز

الوكيل الإخباري- أعلن قصر باكنغهام، أن ملك بريطانيا تشارلز سيستضيف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في زيارة دولة جديدة إلى بريطانيا تعد غير مسبوقة، وذلك في الفترة الممتدة من 17 إلى 19 سبتمبر.

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وقال القصر في بيان إن "جلالة الملك سيستضيف الرئيس والسيدة ترامب في قلعة وندسور"، مشيرا إلى أن تفاصيل إضافية حول الزيارة سيعلن عنها في الوقت المناسب.