بريطانيا تستعد لاستضافة ترامب في زيارة دولة ثانية غير مسبوقة بدعوة من الملك تشارلز

ويعد ترامب أول زعيم سياسي منتخب في العصر الحديث يستضاف في زيارتين رسميتين للدولة من قبل ملك بريطاني.
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