بريطانيا تستنكر اقتحام إسرائيل لمجمع الأونروا في القدس

الوكيل الإخباري- استنكر وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، هيمش فولكنر، في تغريدة نُشرت الليلة الماضية، دخول السلطات الإسرائيلية إلى مجمع وكالة الأونروا في القدس الشرقية.

واعتبر ذلك "خرقاً صارخاً" لالتزامات إسرائيل تجاه حماية واحترام مقرات الأمم المتحدة.