بريطانيا تستنكر اقتحام إسرائيل لمجمع الأونروا في القدس

واعتبر ذلك "خرقاً صارخاً" لالتزامات إسرائيل تجاه حماية واحترام مقرات الأمم المتحدة.
وأكد فولكر، في تغريدته، أنه يجب أن تتمكن الأونروا من مواصلة عملها المهم لدعم ملايين الفلسطينيين.
-
أخبار متعلقة
-
زيلينسكي: أوكرانيا ستطلع الولايات المتحدة على خطة السلام المعدلة اليوم
-
الجيش التايلاندي يعلن مقتل جنديين إضافيين في الاشتباكات الحدودية مع كمبوديا
-
الجيش الإسرائيلي يعلن قصف بنى تحتية تابعة لحزب الله في لبنان
-
مقتل 6 جنود باكستانيين بهجوم مسلح قرب حدود أفغانستان
-
ترامب يكشف تفاصيل مثيرة عن بطولة UFC المرتقبة في البيت الأبيض
-
الكنيست يمدد قانون اختراق كاميرات الحواسيب
-
تحديد موعد لقاء ترامب بنتنياهو
-
روسيا تعلق الرحلات الجوية في 4 مطارات وتحذر السكان من هجمات بالمسيرات