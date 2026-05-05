بريطانيا تستنكر الهجمات الإيرانية على الإمارات

ونقل مكتب رئيس الوزراء عن ستارمر دعوته إيران إلى الانخراط في الحوار الدبلوماسي لمنع المزيد من التصعيد في الشرق الأوسط.
وقال ستارمر "نتضامن مع الإمارات وسنواصل دعمنا في الدفاع عن شركائنا في الخليج. يجب وقف هذا التصعيد. على إيران الانخراط بجدية في مفاوضات لضمان استمرار وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط والتوصل إلى حل دبلوماسي طويل الأمد".
وكانت إيران استهدفت سفنا عدة في مضيق هرمز الاثنين وأضرمت النار في ميناء نفطي إماراتي، في الوقت الذي أدت فيه محاولة الرئيس الأميركي دونالد ترامب استخدام البحرية الأميركية لتسهيل حركة الملاحة إلى أكبر تصعيد في الحرب منذ إعلان وقف إطلاق النار قبل أربعة أسابيع.
-
أخبار متعلقة
-
مقتل شخصين في استهداف الجيش الأميركي سفينة في البحر الكاريبي
-
اندلاع حريق في سفن تجارية بميناء داير الإيراني
-
عراقجي يقول إن مشروع الحرية في مضيق هرمز يمثل طريقا مسدودا
-
وصول أول شحنة نفط روسي إلى اليابان منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط
-
كوريا الجنوبية: سنحقق في حريق سفينة بمضيق هرمز بعد سحبها لميناء قريب
-
"تسنيم" عن مصدر عسكري إيراني: أمريكا استهدفت زورقين مدنيين لا عسكريين
-
مسؤولون: ترمب قد يأذن برد عسكري ضد إيران في غضون أيام
-
ماكرون: الضربات الإيرانية على الإمارات غير مبررة وغير مقبولة