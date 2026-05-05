بريطانيا تستنكر الهجمات الإيرانية على الإمارات

الوكيل الإخباري- استنكر رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الثلاثاء الهجمات الإيرانية بطائرات مسيّرة وصواريخ التي استهدفت الإمارات.





ونقل مكتب رئيس الوزراء عن ستارمر دعوته إيران إلى الانخراط في الحوار الدبلوماسي لمنع المزيد من التصعيد في الشرق الأوسط.



وقال ستارمر "نتضامن مع الإمارات وسنواصل دعمنا في الدفاع عن شركائنا في الخليج. يجب وقف هذا التصعيد. على إيران الانخراط بجدية في مفاوضات لضمان استمرار وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط والتوصل إلى حل دبلوماسي طويل الأمد".



وكانت إيران استهدفت سفنا عدة في مضيق هرمز الاثنين وأضرمت النار في ميناء نفطي إماراتي، في الوقت الذي أدت فيه محاولة الرئيس الأميركي دونالد ترامب استخدام البحرية الأميركية لتسهيل حركة الملاحة إلى أكبر تصعيد في الحرب منذ إعلان وقف إطلاق النار قبل أربعة أسابيع.





