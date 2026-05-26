الثلاثاء 2026-05-26 10:57 م

بريطانيا تسجل أعلى درجة حرارة في شهر أيار تاريخيًا

ارتفاع كبير بتكاليف التصنيع في بريطانيا بسبب تداعيات حرب إيران
بريطانيا
 
الثلاثاء، 26-05-2026 09:13 م

الوكيل الإخباري-  سجّلت المملكة المتحدة أعلى درجة حرارة في تاريخ شهر أيار لليوم الثاني على التوالي، بعدما بلغت الحرارة 35 درجة مئوية في منطقتي هيثرو وكيو غاردنز بالعاصمة لندن، وفق ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية البريطانية.

وبحسب صحيفة "الغارديان" البريطانية، جاءت القراءة الجديدة، بعد يوم واحد فقط من تسجيل حرارة بلغت 34.8 درجة مئوية في كيو غاردنز جنوب غرب لندن، وهو ما اعتُبر حينها أعلى معدل ربيعي مؤقت في تاريخ البلاد.

 
 


