بريطانيا تسحب موظفيها من إيران مؤقتا

وعرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإيجاز مبرراته لشن هجوم محتمل على إيران في خطاب حالة الاتحاد ، مؤكدا أنه يفضل حلا دبلوماسيا، لكنه لن يسمح لطهران بالحصول على سلاح نووي.
-
أخبار متعلقة
-
روسيا: لا مهلة نهائية للتوصل إلى اتفاق بشأن وقف الصراع مع أوكرانيا
-
تراجع ثقة المستهلكين في المملكة المتحدة وسط مخاوف من شطب وظائف
-
ارتفاع صادرات زيت الزيتون التونسي بنسبة 55%
-
وكالة الطاقة الذرية: إيران خزنت يورانيوم عالي التخصيب في موقع تحت الأرض
-
الصين تدعو مواطنيها لتجنّب السفر إلى إيران
-
الحكومة الأفغانية تعلن استعدادها "للحوار" لإنهاء النزاع مع باكستان
-
هزة أرضية بقوة 4.6 درجة تضرب شرقي العراق
-
الولايات المتحدة تسمح لموظفي سفارتها بمغادرة إسرائيل بسبب مخاطر أمنية