بريطانيا تسعى للتعاون مع الصين لمواجهة تأثير تراجع أميركا عن التزاماتها البيئية

وأفادت الصحيفة، اليوم الجمعة، أن وزير الطاقة والحياد الكربوني البريطاني، إد ميليباند، وصل إلى بكين في زيارة تستمر ثلاثة أيام، يهدف خلالها إلى تعزيز التعاون مع الصين في مجال العمل المناخي.
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