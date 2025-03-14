 
الجمعة 2025-03-14 08:12 م
 




            

        








    

        

        

            بريطانيا تسعى للتعاون مع الصين لمواجهة تأثير تراجع أميركا عن التزاماتها البيئية
        

    

    
    

        



    

            

            
                
                
                
                
                علم بريطانيا
            
                

                    بريطانيا
                

        






    




 






    
 






        
            
        
    
        الجمعة، 14-03-2025
    
    
        06:23 م
    






    

    
الوكيل الإخباري-
                                                   ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية، أن المملكة المتحدة تعمل على تشكيل تحالف عالمي جديد لدعم الجهود المناخية، يضم الصين وعددًا من الدول النامية، وذلك لمواجهة تداعيات تراجع الولايات المتحدة عن التزاماتها البيئية.
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وأفادت الصحيفة، اليوم الجمعة، أن وزير الطاقة والحياد الكربوني البريطاني، إد ميليباند، وصل إلى بكين في زيارة تستمر ثلاثة أيام، يهدف خلالها إلى تعزيز التعاون مع الصين في مجال العمل المناخي.
                                                









    

        
    

    

        
















    


    

    

        





    

    

        




 






 


 






    

    

    

    

    

        


 










 



    








    
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                                دونالد ترامب
                            
                    
                    

                        
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                            ترامب يتحدث عن احتمال كبير جدا لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                العاصمة عمان
                            
                    
                    

                        
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                                غزة
                            
                    
                    

                        
                            فلسطين
                        
                        
                            تحذير من إنعدام الأمن الغذائي والمائي وانهيار المنظومة الخدماتية والصحية بغزة
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                مجلس محافظة البلقاء
                            
                    
                    

                        
                            أخبار محلية
                        
                        
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                                صورة عامة للعاصمة عمّان
                            
                    
                    

                        
                            الطقس
                        
                        
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                                علم بريطانيا
                            
                    
                    

                        
                            عربي ودولي
                        
                        
                            بريطانيا تسعى للتعاون مع الصين لمواجهة تأثير تراجع أميركا عن التزاماتها البيئية
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                علم العراق
                            
                    
                    

                        
                            عربي ودولي
                        
                        
                            العراق يعلن مقتل أحد أخطر الإرهابيين في العالم
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                غزة
                            
                    
                    

                        
                            فلسطين
                        
                        
                            4 شهداء جراء قصف الاحتلال حي الزيتون بمدينة غزة
                        
                    

                



        





    

        



























 

    

    

        
    


    

        

 





 


 





    





            





    


    
    

        

            

                
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