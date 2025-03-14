بريطانيا تسعى للتعاون مع الصين لمواجهة تأثير تراجع أميركا عن التزاماتها البيئية

الوكيل الإخباري- ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية، أن المملكة المتحدة تعمل على تشكيل تحالف عالمي جديد لدعم الجهود المناخية، يضم الصين وعددًا من الدول النامية، وذلك لمواجهة تداعيات تراجع الولايات المتحدة عن التزاماتها البيئية.

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