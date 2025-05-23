بريطانيا تسلم جزر شاغوس لموريشيوس

ووفق صحيفة التايمز البريطانية اليوم الجمعة، جاء الإعلان بعد أن رفضت المحكمة العليا في لندن محاولة قانونية في اللحظات الأخيرة لعرقلة الاتفاق، ما مهد الطريق أمام إتمام الصفقة التي وصفت بأنها "بالغة الأهمية لأمن بريطانيا ومصالحها الاستخباراتية"، بحسب تصريحات ستارمر.
وتعد قاعدة دييغو غارسيا، الواقعة في قلب المحيط الهندي، منشأة استراتيجية مشتركة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة، وتلعب دورا محوريا في العمليات العسكرية والاستخباراتية في المنطقة.
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