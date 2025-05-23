بريطانيا تسلم جزر شاغوس لموريشيوس

الوكيل الإخباري- أعلن رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، مساء أمس الخميس، عن تسليم السيادة على جزر شاغوس إلى موريشيوس، بموجب اتفاق تاريخي يتضمن تأجير القاعدة العسكرية في دييغو غارسيا مقابل 101 مليون جنيه إسترليني سنويا لمدة 99 عاما.

اضافة اعلان



ووفق صحيفة التايمز البريطانية اليوم الجمعة، جاء الإعلان بعد أن رفضت المحكمة العليا في لندن محاولة قانونية في اللحظات الأخيرة لعرقلة الاتفاق، ما مهد الطريق أمام إتمام الصفقة التي وصفت بأنها "بالغة الأهمية لأمن بريطانيا ومصالحها الاستخباراتية"، بحسب تصريحات ستارمر.