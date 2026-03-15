بريطانيا تشدد على ضرورة خفض التصعيد في الشرق الأوسط

الأحد، 15-03-2026 10:10 م

الوكيل الإخباري-   شدّد وزير أمن الطاقة البريطاني الأحد، على ضرورة تهدئة الوضع في الشرق الأوسط، بعدما دعا الرئيس الأميركي دولا أخرى إلى المساعدة في حماية إمدادات النفط العالمية العابرة في مضيق هرمز في ظلّ الحرب التي تشهدها المنطقة.

وقال إد ميليباند في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إن "الخطّة الآن ينبغي أن تقضي بخفض التصعيد في النزاع".

 
 


و

