بريطانيا تُطلق أكبر حزمة إصلاحات انتخابية منذ عقود .. تفاصيل

06:37 م

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الوكيل الإخباري- أعلنت الحكومة البريطانية عن خفض سن التصويت إلى 16 عاماً في الانتخابات العامة والمحلية في إنجلترا، في خطوة وصفتها صحيفة فاينانشال تايمز بأنها "تحول كبير في النظام الانتخابي البريطاني". اضافة اعلان





وأضافت الصحيفة، أن هذا الإجراء يأتي ضمن حزمة من الإصلاحات الانتخابية والتمويل السياسي، أبرزها:



توسيع قائمة وثائق إثبات الهوية، لتشمل بطاقات البنوك الصادرة في بريطانيا، وإغلاق الثغرات القانونية التي تسمح للمتبرعين الأجانب بالتأثير على الأحزاب السياسية البريطانية عبر شركات وهمية مسجلة داخل البلاد، وفرض غرامات مالية تصل إلى 500 ألف جنيه إسترليني على منتهكي قوانين تمويل الحملات الانتخابية.



ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم الحكومة قوله، إن هذه التعديلات تمثل "نهجًا واقعيًا ومنطقيًا" يهدف إلى حماية الديمقراطية وضمان نزاهة الانتخابات ومنع التدخلات الأجنبية، مؤكدًا أن الإصلاحات لا ترتبط بأي مصلحة حزبية أو شخصية، بل تُعبّر عن التزام الدولة بتعزيز الشفافية والمشاركة السياسية.