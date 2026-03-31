الثلاثاء 2026-03-31 08:40 م

بريطانيا تعتزم إرسال قوات ومعدات دفاع جوي إضافية للشرق الأوسط

بريطانيا
 
الثلاثاء، 31-03-2026 07:42 م

الوكيل الإخباري-   قال وزير الدفاع البريطاني جون هيلي، الثلاثاء، إن بريطانيا تعتزم إرسال قوات ومعدات دفاع جوي إضافية لمساعدة حلفائها في الشرق الأوسط مع استمرار الهجمات الإيرانية.

اضافة اعلان


وأجرى هيلي جولة بالشرق الأوسط زار خلالها السعودية وقطر والبحرين.


وذكرت وزارة الدفاع البريطانية في بيان أن هيلي أجرى محادثات مع الحلفاء ناقشوا خلالها وضع مضيق هرمز وتعزيز التعاون بين بريطانيا ودول الخليج في مجال الأمن الإقليمي.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة