الثلاثاء 2025-05-20 06:26 م
 

بريطانيا تعلق مفاوضات اتفاقية تجارية مع إسرائيل وتستدعي سفيرتها

علم بريطانيا
بريطانيا
 
الثلاثاء، 20-05-2025 05:16 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت الحكومة البريطانية، الثلاثاء، أن وزير الخارجية ديفيد لامي سيعلن تعليق مفاوضات اتفاقية تجارية مع إسرائيل.

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وأضافت أنها استدعت سفيرة إسرائيل تسيبي حوتوفلي على خلفية توسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة.


وأشار الحكومة البريطانية إلى أنه "من غير الممكن إحراز تقدم في المناقشات بخصوص اتفاقية تجارة حرة جديدة ومحدثة مع حكومة نتنياهو التي "تنتهج سياسات فظيعة في الضفة الغربية وغزة".


وأكد وزير الخارجية البريطاني أن أسلوب إدارة الحرب في غزة يضر بالعلاقات مع حكومة إسرائيل.

 
gnews

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