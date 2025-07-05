بريطانيا تعلن استئناف العلاقات الدبلوماسية مع سوريا

الوكيل الإخباري- أعلنت المملكة المتحدة، اليوم السبت، استئناف العلاقات الدبلوماسية مع سوريا، وذلك خلال زيارة وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إلى دمشق، وهي الأولى من نوعها لمسؤول بريطاني منذ 14 عاماً.

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