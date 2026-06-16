بريطانيا تعلن تزويد أوكرانيا بيورانيوم مخصب

ونقل بيان عن ستارمر مساء الإثنين إدانته “الضربات الوحشية” التي تشنها روسيا في أوكرانيا، لافتا إلى أن لندن تعتزم “رفع مستوى تحركها، من خلال خنق الموارد التي تمول حرب (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين وتوفير الطاقة لأوكرانيا للشتاءات المقبلة”.
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