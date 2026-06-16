بريطانيا تعلن تزويد أوكرانيا بيورانيوم مخصب

الوكيل الإخباري- أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن بلاده ستزود أوكرانيا بيورانيوم مخصب لمحطاتها النووية، وستفرض عقوبات جديدة على روسيا، وذلك قبيل جلسة في إطار قمة مجموعة السبع عن النزاع في أوكرانيا مقررة الثلاثاء.

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