الأربعاء 2026-03-04 08:52 ص

بريطانيا تعمل مع شركات طيران لزيادة إجلاء مواطنيها من عُمان

علم بريطانيا
 
الأربعاء، 04-03-2026 08:29 ص
الوكيل الإخباري-   قالت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر الثلاثاء إن بلادها تعمل مع شركات الطيران على زيادة عدد الرحلات المغادرة من مسقط عاصمة سلطنة عُمان لإعطاء الأولوية لإجلاء المواطنين البريطانيين الأكثر عرضة للخطر.اضافة اعلان


وأوضحت كوبر، في كلمة ألقتها أمام البرلمان، أنها على اتصال وثيق بنظرائها في دول الخليج، حيث سجل 130 ألف مواطن بريطاني وجودهم في المنطقة.

وقالت كوبر "نعمل أيضا مع شركات الطيران على زيادة سعة (نقل الركاب) من مسقط للمواطنين البريطانيين، مع إعطاء الأولوية للمواطنين المعرضين للخطر".

وأضافت الوزيرة "ستسيّر الحكومة رحلة طيران مستأجرة من مسقط خلال الأيام القادمة، مع إعطاء الأولوية للمواطنين الأكثر عرضة للخطر، ولكن على البريطانيين الموجودين في عُمان انتظار اتصال وزارة الخارجية بهم بشأن هذه الخيارات".
 
 


