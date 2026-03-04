بريطانيا تعمل مع شركات طيران لزيادة إجلاء مواطنيها من عُمان

وأوضحت كوبر، في كلمة ألقتها أمام البرلمان، أنها على اتصال وثيق بنظرائها في دول الخليج، حيث سجل 130 ألف مواطن بريطاني وجودهم في المنطقة.
وقالت كوبر "نعمل أيضا مع شركات الطيران على زيادة سعة (نقل الركاب) من مسقط للمواطنين البريطانيين، مع إعطاء الأولوية للمواطنين المعرضين للخطر".
وأضافت الوزيرة "ستسيّر الحكومة رحلة طيران مستأجرة من مسقط خلال الأيام القادمة، مع إعطاء الأولوية للمواطنين الأكثر عرضة للخطر، ولكن على البريطانيين الموجودين في عُمان انتظار اتصال وزارة الخارجية بهم بشأن هذه الخيارات".
