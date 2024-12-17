بريطانيا تفرض عقوبات جديدة على روسيا

09:28 م

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الوكيل الإخباري- فرضت المملكة المتحدة، اليوم الثلاثاء، عقوبات جديدة على روسيا، استهدفت 20 سفينة في ما يُعرف بـ “أسطول الظل” الروسي، قالت إنها تُستخدم في ممارسات غير قانونية لتجاوز العقوبات المفروضة على النفط الروسي. اضافة اعلان





وأوضحت الحكومة البريطانية، في بيان، أن السفن التي شملتها العقوبات حملت كل منها أكثر من 4 ملايين برميل من النفط الروسي هذا العام.



وقال رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، إن “هذه العقوبات ستساهم في زيادة الضغط على الاقتصاد الروسي المتعثر “.



كما أعلن ستارمر عن تقديم دعم طارئ بقيمة 35 مليون جنيه إسترليني لمساعدة أوكرانيا في إصلاح شبكة الطاقة في البلاد.