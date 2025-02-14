بريطانيا تفرض عقوبات جديدة على روسيا

وقال بيان لوزارة الخارجية البريطانية، اليوم الجمعة، إن العقوبات التي فُرضت اليوم تستهدف شخصيات رفيعة المستوى في الحكومة الروسية، من بينهم نائب وزير الدفاع بافيل فرادكوف، وفلاديمير سيلين الذي يرأس أحد أفرع وزارة الدفاع الروسية، وأرتيوم تشايكا وهو صاحب شركة استخراجية تدعم الأعمال المملوكة للدولة الروسية.
-
أخبار متعلقة
-
قمة عربية بالرياض الشهر الحالي للرد على خطة ترامب بشأن غزة
-
هزة أرضية بقوة 3.9 تضرب هذه الدولة العربية
-
ارتفاع عدد مصابي اعتداء الدهس في ميونيخ إلى 30
-
مقتل 6 عمال وإصابة 7 آخرين جراء حريق في كوريا الجنوبية
-
إعلام إسرائيلي: إطلاق النار على مشتبه به
-
طهران ترد على بيروت بعد رفضها هبوط طائرة إيرانية
-
مقتل 11 شخصا بانفجار منجم للفحم في باكستان
-
تعليق الدراسة لمدة يومين في هذه الدولة!