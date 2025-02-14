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بريطانيا تفرض عقوبات جديدة على روسيا

علم بريطانيا
بريطانيا
الجمعة، 14-02-2025 05:13 م

الوكيل الإخباري-   فرضت المملكة المتحدة عقوبات جديدة على شخصيات بارزة ذات صلات وثيقة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

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وقال بيان لوزارة الخارجية البريطانية، اليوم الجمعة، إن العقوبات التي فُرضت اليوم تستهدف شخصيات رفيعة المستوى في الحكومة الروسية، من بينهم نائب وزير الدفاع بافيل فرادكوف، وفلاديمير سيلين الذي يرأس أحد أفرع وزارة الدفاع الروسية، وأرتيوم تشايكا وهو صاحب شركة استخراجية تدعم الأعمال المملوكة للدولة الروسية.

 
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