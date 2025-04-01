بريطانيا تقترب من إتمام اتفاق تسليم جزر شاغوس إلى موريشيوس

وقالت هيئة ال "بي بي سي" اليوم الثلاثاء، إنه بموجب الاتفاق المقترح، ستنتقل السيادة على الجزر من المملكة المتحدة إلى موريشيوس، مع السماح لبريطانيا والولايات المتحدة بمواصلة تشغيل القاعدة العسكرية في جزيرة دييغو غارسيا لمدة أولية تصل إلى 99 عامًا، وهو ما سيتحمل تكلفته دافعو الضرائب البريطانيون.
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