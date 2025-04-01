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بريطانيا تقترب من إتمام اتفاق تسليم جزر شاغوس إلى موريشيوس

علم بريطانيا
بريطانيا
 
الثلاثاء، 01-04-2025 11:34 م

الوكيل الإخباري-    أعلنت الحكومة البريطانية عن أنها تعمل مع موريشيوس على وضع اللمسات الأخيرة لاتفاق بشأن مستقبل جزر شاغوس، وسط جدل سياسي حول تبعات هذه الخطوة.

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وقالت هيئة ال "بي بي سي" اليوم الثلاثاء، إنه بموجب الاتفاق المقترح، ستنتقل السيادة على الجزر من المملكة المتحدة إلى موريشيوس، مع السماح لبريطانيا والولايات المتحدة بمواصلة تشغيل القاعدة العسكرية في جزيرة دييغو غارسيا لمدة أولية تصل إلى 99 عامًا، وهو ما سيتحمل تكلفته دافعو الضرائب البريطانيون.

 
gnews

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