بريطانيا تقترب من إتمام اتفاق تسليم جزر شاغوس إلى موريشيوس

الوكيل الإخباري- أعلنت الحكومة البريطانية عن أنها تعمل مع موريشيوس على وضع اللمسات الأخيرة لاتفاق بشأن مستقبل جزر شاغوس، وسط جدل سياسي حول تبعات هذه الخطوة.

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