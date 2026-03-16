بريطانيا تقدم تمويلا طارئا بقرابة 6 ملايين دولار إلى لبنان

الوكيل الإخباري- قالت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر الأحد إن بريطانيا ستقدم تمويلا طارئا بأكثر من خمسة ملايين جنيه إسترليني (6.62 مليون دولار) لدعم الأعمال الإنسانية التي تقوم بها الحكومة اللبنانية في ظل الصراع الدائر في الشرق الأوسط.





وأضافت "أجمع اليوم أكثر من خمسة ملايين جنيه إسترليني في صورة تمويل طارئ، بما في ذلك للصليب الأحمر اللبناني وصندوق الأمم المتحدة الإنساني للبنان وبرنامج الأغذية العالمي، لدعم العمل الإنساني للحكومة اللبنانية".



وشددت كوبر على الحاجة إلى "إجراءات دبلوماسية واضحة لمنع توسع هذا الصراع"، وذكرت أنها تحدثت في الأيام القليلة الماضية مع رئيس الوزراء اللبناني ووزير الخارجية الإسرائيلي وناقشت الوضع مع الشركاء الأوروبيين والأميركيين.





