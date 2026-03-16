الإثنين 2026-03-16 06:53 م

بريطانيا تقدم تمويلا طارئا بقرابة 6 ملايين دولار إلى لبنان

لبنان
لبنان
 
الإثنين، 16-03-2026 08:10 ص
الوكيل الإخباري-   قالت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر الأحد إن بريطانيا ستقدم تمويلا طارئا بأكثر من خمسة ملايين جنيه إسترليني (6.62 مليون دولار) لدعم الأعمال الإنسانية التي تقوم بها الحكومة اللبنانية في ظل الصراع الدائر في الشرق الأوسط.اضافة اعلان


وأضافت "أجمع اليوم أكثر من خمسة ملايين جنيه إسترليني في صورة تمويل طارئ، بما في ذلك للصليب الأحمر اللبناني وصندوق الأمم المتحدة الإنساني للبنان وبرنامج الأغذية العالمي، لدعم العمل الإنساني للحكومة اللبنانية".

وشددت كوبر على الحاجة إلى "إجراءات دبلوماسية واضحة لمنع توسع هذا الصراع"، وذكرت أنها تحدثت في الأيام القليلة الماضية مع رئيس الوزراء اللبناني ووزير الخارجية الإسرائيلي وناقشت الوضع مع الشركاء الأوروبيين والأميركيين.
 
 


أحدث الأخبار

أخبار محلية مكاتب استقدام العاملين في المنازل: لا رحلات تسفير عاملات حاليا في ظل الأوضاع بالمنطقة

أخبار محلية الأمن يحدد هوية سائق حافلة نقل طلاب صغيرة اعتدى جسديا على طفلة

أخبار محلية الأمن العام: تعاملنا مع 356 بلاغاً لحادث سقوط شظايا

أخبار محلية نشاط تجاري متزايد في أسواق العقبة

أخبار محلية عاجل ولي العهد يفتتح مشروع إعادة تأهيل وتطوير مركز صحي جرش الشامل

عربي ودولي البيت الأبيض: على الناتو التدخل والمساهمة في إعادة فتح مضيق هرمز

فلسطين الاحتلال يواصل إغلاق المسجد الأقصى المبارك لليوم الـ17 على التوالي

أخبار محلية "أوقاف جرش" تختتم المجالس العلمية الهاشمية



 






