بريطانيا تنتقد حظر إسرائيل لأونروا

الوكيل الإخباري- قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي ان التشريع الوشيك في إسرائيل (يبدأ تطبيقه نهاية الشهر الجاري) يعني أن أونروا تواجه حافة الهاوية بشأن قدرتها على دعم الفلسطينيين.

اضافة اعلان