 
الثلاثاء 2025-01-14 03:34 ص
 

بريطانيا تنتقد حظر إسرائيل لأونروا

ارشيفية
ارشيفية
الثلاثاء، 14-01-2025 02:30 ص

الوكيل الإخباري-   قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي ان التشريع الوشيك في إسرائيل (يبدأ تطبيقه نهاية الشهر الجاري) يعني أن أونروا تواجه حافة الهاوية بشأن قدرتها على دعم الفلسطينيين.

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وأضاف "على إسرائيل منع المزيد من انهيار العمليات الإنسانية في غزة".

 
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