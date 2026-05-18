الإثنين 2026-05-18 08:39 ص

بريطانيا تنقل طبيبًا مصابًا بفيروس "هانتا" إلى لندن كإجراء احترازي

بريطانيا تنقل طبيبًا مصابًا بفيروس "هانتا" إلى لندن كإجراء احترازي
بريطانيا تنقل طبيبًا مصابًا بفيروس "هانتا" إلى لندن كإجراء احترازي
 
الإثنين، 18-05-2026 08:28 ص
الوكيل الإخباري-   رصدت السلطات الصحية البريطانية أعراض فيروس "هانتا" الخطير لدى طبيب قادم من جزيرة أسينشن البريطانية في المحيط الأطلسي، وجرى نقله إلى لندن لتلقي العلاج.اضافة اعلان


وذكرت صحيفة Independent، نقلًا عن وكالة الصحة العامة البريطانية، أنه جرى نقل الطبيب جوًا إلى العاصمة البريطانية؛ نظرًا لافتقار جزيرة أسينشن إلى منشآت طبية متخصصة في علاج الأمراض المعدية.

فضلًا عن ذلك، كان من المقرر أن يصل إلى بريطانيا مساء الأحد تسعة مواطنين بريطانيين قادمين من جزيرتَي سانت هيلينا وأسينشن، يُحتمل تعرضهم للفيروس دون ظهور أعراض عليهم حتى الآن، حيث سيُنقلون إلى مستشفى Arrowe Park في ويرال، وهو المنشأة ذاتها التي استقبلت ركاب السفينة MV Hondius.

وقالت الدكتورة ميرا تشاند، المديرة المساعدة في وكالة UKHSA: "نواصل العمل مع شركائنا وطنيًا ودوليًا لضمان توفير الدعم اللازم للجميع، ونلتزم بإعادة المتضررين بأمان مع إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، ونبقى على تواصل وثيق معهم خلال فترة العزل".

وكان فيروس "هانتا" قد تفشّى على متن السفينة السياحية الهولندية MV Hondius، المتجهة من الأرجنتين إلى الرأس الأخضر، ما أودى بحياة ثلاثة أشخاص.

وقد رست السفينة قبالة سواحل جزر الكناري في العاشر من مايو، حيث جرى إجلاء ركابها، وفي الثاني عشر من الشهر ذاته، أعلنت منظمة الصحة العالمية عن رصد 11 حالة إصابة بفيروس "هانتا"، تأكدت في تسعٍ منها الإصابة بفيروس أنديز.

ويؤكد مسؤولو الصحة أن فيروس "هانتا" ينتشر عادة عبر فضلات القوارض، ولا ينتقل بسهولة بين البشر، إلا أن متحور أنديز، الذي رُصد في هذا التفشي، قد يكون قادرًا على الانتقال بين البشر في حالات نادرة.

روسيا اليوم 
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ارشيفية

عربي ودولي مصدر: فيروس "هانتا" ينتشر في صفوف القوات الأوكرانية على جبهة مقاطعة سومي

بريطانيا تنقل طبيبًا مصابًا بفيروس "هانتا" إلى لندن كإجراء احترازي

عربي ودولي بريطانيا تنقل طبيبًا مصابًا بفيروس "هانتا" إلى لندن كإجراء احترازي

تعبيرية

المرأة والجمال هل يحتاج أصحاب البشرة السمراء إلى الواقي الشمسي؟

من موقع الحادث المؤسف في بطن الغول

أخبار محلية وفاة وإصابات متوسطة وبالغة في عدة حوادث مرورية على الطرق الخارجية

مسلسل العشق الممنوع

فن ومشاهير بعد 15 سنة على عرضه.. أشهر مسلسل تركي يعود إلى الواجهة من جديد

أظهرت دراسة طويلة الأمد أن الأطفال الذين تعرضوا لرائحة الخضروات وهم في أرحام أمهاتهم يميلون إلى الاستجابة لها بشكل إيجابي عند بلوغهم ثلاث سنوات. دراسة تكشف سببا مفاجئا وراء حب طفلك للخضروات أو رفضه ل

منوعات دراسة تكشف سببا مفاجئا وراء حب طفلك للخضروات أو رفضه لها

إعلامية شهيرة تتعرّض لحادث مروع

فن ومشاهير إعلامية مصرية شهيرة تتعرّض لحادث مروع- صورة

لبنان

عربي ودولي لبنان: الغارات الإسرائيلية دمرت بساتين زيتون معمرة في الجنوب



 
 






الأكثر مشاهدة

 