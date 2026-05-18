بريطانيا تنقل طبيبًا مصابًا بفيروس "هانتا" إلى لندن كإجراء احترازي

الوكيل الإخباري- رصدت السلطات الصحية البريطانية أعراض فيروس "هانتا" الخطير لدى طبيب قادم من جزيرة أسينشن البريطانية في المحيط الأطلسي، وجرى نقله إلى لندن لتلقي العلاج.





وذكرت صحيفة Independent، نقلًا عن وكالة الصحة العامة البريطانية، أنه جرى نقل الطبيب جوًا إلى العاصمة البريطانية؛ نظرًا لافتقار جزيرة أسينشن إلى منشآت طبية متخصصة في علاج الأمراض المعدية.



فضلًا عن ذلك، كان من المقرر أن يصل إلى بريطانيا مساء الأحد تسعة مواطنين بريطانيين قادمين من جزيرتَي سانت هيلينا وأسينشن، يُحتمل تعرضهم للفيروس دون ظهور أعراض عليهم حتى الآن، حيث سيُنقلون إلى مستشفى Arrowe Park في ويرال، وهو المنشأة ذاتها التي استقبلت ركاب السفينة MV Hondius.



وقالت الدكتورة ميرا تشاند، المديرة المساعدة في وكالة UKHSA: "نواصل العمل مع شركائنا وطنيًا ودوليًا لضمان توفير الدعم اللازم للجميع، ونلتزم بإعادة المتضررين بأمان مع إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، ونبقى على تواصل وثيق معهم خلال فترة العزل".



وكان فيروس "هانتا" قد تفشّى على متن السفينة السياحية الهولندية MV Hondius، المتجهة من الأرجنتين إلى الرأس الأخضر، ما أودى بحياة ثلاثة أشخاص.



وقد رست السفينة قبالة سواحل جزر الكناري في العاشر من مايو، حيث جرى إجلاء ركابها، وفي الثاني عشر من الشهر ذاته، أعلنت منظمة الصحة العالمية عن رصد 11 حالة إصابة بفيروس "هانتا"، تأكدت في تسعٍ منها الإصابة بفيروس أنديز.



ويؤكد مسؤولو الصحة أن فيروس "هانتا" ينتشر عادة عبر فضلات القوارض، ولا ينتقل بسهولة بين البشر، إلا أن متحور أنديز، الذي رُصد في هذا التفشي، قد يكون قادرًا على الانتقال بين البشر في حالات نادرة.



