بريطانيا: زيادة سقف أسعار الطاقة 10 بالمئة في تشرين الأول المقبل

وذكرت صحيفة "التايمز" البريطانية، أنها المرة الأولى التي ترفع فيها "أوفجيم" سقف الأسعار منذ كانون الثاني من العام الماضي، عندما بلغ السقف أعلى مستوى قياسي عند 4279 جنيها استرلينيا سنويا.
جاء ذلك بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا، مما أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة وقيام الحكومة بدعم الفواتير، حيث حدت من تكلفة الفواتير للأسر إلى 2500 جنيه استرليني سنويا.
ومن المتوقع أن تفرض هذه الزيادة في الأسعار خلال فصل الشتاء ضغوطا متجددة على ملايين الأسر التي تكافح بالفعل لدفع فواتيرها في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة.
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