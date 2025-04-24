بريطانيا سترفع القيود على الخدمات المالية وإنتاج الطاقة في سوريا

08:12 م

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الوكيل الإخباري- قالت الحكومة البريطانية الخميس إنها سترفع القيود عن بعض القطاعات في سوريا ومنها الخدمات المالية وإنتاج الطاقة للمساعدة في إعادة إعمار سوريا، إذ تعمل على تخفيف العقوبات التي فرضتها خلال حكم بشار الأسد. اضافة اعلان





وكان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ناقشوا الشهر الماضي خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في بروكسل تخفيف العقوبات على سوريا، وسط انقسامات حول مدى جدوى هذه الخطوة في ظل استمرار أعمال العنف.



ومن المقرر أن يعيد الاتحاد الأوروبي تقييم الوضع الشهر الحالي لاتخاذ قرار بشأن أي خطوات إضافية.