بريطانيا سترفع القيود على الخدمات المالية وإنتاج الطاقة في سوريا

وكان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ناقشوا الشهر الماضي خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في بروكسل تخفيف العقوبات على سوريا، وسط انقسامات حول مدى جدوى هذه الخطوة في ظل استمرار أعمال العنف.
ومن المقرر أن يعيد الاتحاد الأوروبي تقييم الوضع الشهر الحالي لاتخاذ قرار بشأن أي خطوات إضافية.
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